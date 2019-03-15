На Одещині запрацював ще один інклюзивно-ресурсний центр



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У Татарбунарах Одеської області відкрили інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) для реабілітації та корекції розвитку дитини.

У центрі можна скористатися допомогою практичного психолога і логопеда. До нового закладу завітав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«Ще 3-4 роки тому про поняття «інклюзивна освіта» майже ніхто не знав, і держава нічого не могла запропонувати дітям з особливими освітніми потребами. Наразі ж в регіоні створено 479 класів та 48 дошкільних груп для такого навчання. А сьогодні ми відкриваємо ще один інклюзивно-ресурсний центр. Це дуже важлива подія для району. А малечі тут дійсно буде комфортно і класно займатися», – підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Допомогу отримуватимуть діти від 2 до 18 років, які мешкають у Татарбунарському районі, а також Тузлівській і Лиманській ОТГ. Наразі послуг центру потребують понад 90 дітей. Окрім того, за потреби родини зможуть в ІРЦ скористатися послугою раннього втручання для дітей віком до чотирьох років, які мають ризик порушення розвитку.

Центр повністю забезпечено сучасним обладнанням, що дає можливість розвивати у дітей пізнавальні процеси та підвищувати мотивацію до навчання. Для цього є кабінети лікувальної фізкультури і психологічного розвантаження, ресурсна кімната.

Також передбачено кваліфікований супровід для дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, після комплексної психолого-педагогічної оцінки їх направлятимуть до навчальних закладів. Всі послуги центру — безкоштовні. Наразі ІРЦ проводить конкурсний набір педагогів і фахівців для роботи з дітьми.

Зазначимо, оснащення та ремонт приміщень центру здійснювалися за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів, а також місцевих спонсорів-підприємців.

Максим Степанов повідомив, що незабаром відбудеться відкриття центрів у кількох інших районах. «Це постійний процес, ми маємо вийти на достатню кількість ІРЦ і повністю закрити це питання», — сказав він.

Нагадаємо, регіон приєднався до національного проекту з розвитку інклюзивного освітнього середовища у травні 2018 року. Зокрема, перша леді Марина Порошенко і голова ОДА Максим Степанов підписали Меморандум про створення в Одеській області мережі інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ).