На Одещині жінку засудили на 5 років за «неодноразові підкупи виборців»



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БПП «Солідарність» наголошує на тому, що політичну відповідальність за злочин несе ВО «Батьківщина»

Партія Блок Петра Порошенка «Солідарність» вітає рішення Кілійського районного суду Одеської області у справі, пов’язаній із грубими порушеннями виборчого законодавства України, та покладає політичну відповідальність за цей злочин на ВО «Батьківщина». Про це йдеться в заяві прес-служби БПП.

Кілійський районний суд Одеської області виніс вирок мешканці Кілійського району за «неодноразові підкупи виборців», засудивши її до 5 років і 6 місяців ув’язнення, а також позбавлення права займатись діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом.

У квітні 2018 року перед виборами в Кілійській об’єднаній територіальній громаді обвинувачена займалася масовим підкупом виборців на користь партії ВО «Батьківщина».

«БПП «Солідарність» наголошує на тому, що політичну відповідальність за цей злочин несе ВО «Батьківщина», на користь якої здійснювався неодноразовий підкуп виборців засудженою особою, і особисто її лідерка Юлія Тимошенко. Тимошенко також несе персональну відповідальність за долю жінки, яка отримала 5 з половиною років ув’язнення», - йдеться у повідомленні.