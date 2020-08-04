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    Заступник мера Одеси стверджує, що не хворий на Covid-19

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    Заступник мера Одеси Павло Вугельман - Заступник мера Одеси стверджує, що не хворий на Covid-19
    Заступник мера Одеси Павло Вугельман

    Вугельман зазначив, що контактував із людиною, у якої діагностували Covid-19, але тести показали негативний результат

    Заступник мера Одеси Павло Вугельман спростував інформацію ЗМІ про те, що у нього діагностували коронавірус нового типу Covid-19.

    Про це чиновник написав у Facebook.

    «У зв’язку з величезною кількістю дзвінків і питань, що надходять до мене та від одеситів, і від наших міжнародних партнерів, хочу заявити: інформація, яка тиражується в ЗМІ про те, що у мене підтверджений діагноз «коронавірус» є помилковою», — заявив Вугельман.

    Він зазначив, що контактував із людиною, у якої діагностували Covid-19, але тести показали негативний результат.

    «Повторю ще раз: я контактував з особою, в якої цей діагноз був підтверджений, у зв’язку з чим зараз перебуваю на самоізоляції. Мій експрес-тест дав негативний результат. ПЛР-тест, який здавав минулого тижня-негативний, завтра вранці здаю повторний», — зазначив заступник мера Одеси.

    Раніше про те, що коронавірус підтвердили у заступників мера Одеси Геннадія Труханова Дмитра Жемана та Павла Вугельмана, повідомило видання «Думская».

    До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

    У Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.

    здоров'я Одеса місцева влада чиновник коронавірус
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