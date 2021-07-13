В Одесі пляжники пів дня відпочивали поруч із тілом потопельника (відео)

Кілька годин біля мертвого чоловіка засмагали і купалися відпочивальники разом із дітьми

На одеському пляжі Аркадія пів дня пролежало тіло потонулого пенсіонера, поруч з яким засмагали і купалися відпочивальники. Про це повідомив Telegram-канал «7 канал Одеса».

Зазначається, що рятувальник дістав з води тіло загиблого близько дев'ятої ранку, а забрали його ближче до полудня.

За даними «Уніан» з посиланням на мерію Одеси, в морі потонув чоловік 1938 року народження.

«Інформація про мертвого чоловіка співробітниками рятувально-водолазної служби була отримана о 8:48. Муніципальні рятувальники прибули на місце о 09:03 і відразу викликали поліцію. Рятувальник витягнув з води літнього чоловіка, одягненого в плавки», – повідомили виданню.

Нагадаємо, напередодні у Києві дворічна дівчинка ледь не потонула в басейні. Дівчинку у супроводі одного з екіпажів патрульних шпиталізували до медичного закладу.

Як повідомлялося, 11 липня на водоймах України загинули 32 особи, з них – п'ятеро дітей. При цьому за тиждень зафіксовано 94 смерті на воді (12 дітей), з початку місяця – 124 смерті (16 дітей), а з початку року – 665 осіб потонули, з них – 70 дітей.



