Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови

Новобудова буде впритул примикати до двох пам'ятників архітектури

Частину приміщень в приреченому будинку Родоконакі знімають відомі одеські художники і скульптори

Чергова новобудова може з'явиться в історичному центрі Одеси – на перетині Преображенської вулиці та провулку Некрасова.

Про це повідомляє «Думська».

Під забудову піде колишній пам'ятник архітектури «будинок Родоконакі», зведений в 1846-47 рр. архітектором Іваном Козловим за проектом державних установ тих часів.

З переліку об'єктів, що охороняються державою, його виключила у 2007 році відома начальниця облуправління охорони культурної спадщини Наталія Штербуль. У 2012 році ТОВ «Аллергоінвест», яке володіло 11-ю квартирами в цьому будинку, отримало дозвіл на будівництво шестиповерхівки з мансардою та паркінгом. Сьогодні забудовником виступає компанія з офшорними корінням «ПалантІнвест». Ділки активно рекламують ще не побудовану нерухомість в мережі.

Відзначимо, що новобудова буде впритул примикати до двох пам'ятників архітектури – колишнього комерційного училища (1876-1877, архітектор Фелікс Гонсіоровський), зараз це головний корпус Одеського національного економічного університету, і дохідного дому Маврокордато (1880-е, архітектор Демосфен Мазиров).

Частину приміщень в приреченому будинку Родоконакі знімають відомі одеські художники і скульптори. Їх силами сім років тому двір перетворився в арт-простір. Тут можна побачити безліч картин і статуй, проходили художні виставки та пленери.

За словами одного з організаторів простору, художника Кирила Бондаренко, за час свого існування Арт-дворик став своєрідною пам'яткою.

«Наскільки я знаю, тут планували будівництво ще в 2009 році, але потім не домовилися з владою, – розповідає Кирило. – Тут доступна оренда, що привернуло художників. Так і з'явився Арт-дворик. В Європі подібні простору стають точкою тяжіння для туристів і привертають серйозні кошти за рахунок виставок та заходів. За найскромнішими підрахунками, за ці сім років наш дворик відвідало більше 40 тисяч гостей».

Нагадаємо, внаслідок обвалу стіни будинку в Одесі, постраждала пам'ятка архітектури.