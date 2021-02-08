  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новобудова буде впритул примикати до двох пам'ятників архітектури - Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови
    Новобудова буде впритул примикати до двох пам'ятників архітектури
    фото: dumskaya.net

    Частину приміщень в приреченому будинку Родоконакі знімають відомі одеські художники і скульптори

    Чергова новобудова може з'явиться в історичному центрі Одеси – на перетині Преображенської вулиці та провулку Некрасова.

    Про це повідомляє «Думська».

    Під забудову піде колишній пам'ятник архітектури «будинок Родоконакі», зведений в 1846-47 рр. архітектором Іваном Козловим за проектом державних установ тих часів.

    З переліку об'єктів, що охороняються державою, його виключила у 2007 році відома начальниця облуправління охорони культурної спадщини Наталія Штербуль. У 2012 році ТОВ «Аллергоінвест», яке володіло 11-ю квартирами в цьому будинку, отримало дозвіл на будівництво шестиповерхівки з мансардою та паркінгом. Сьогодні забудовником виступає компанія з офшорними корінням «ПалантІнвест». Ділки активно рекламують ще не побудовану нерухомість в мережі.

    Відзначимо, що новобудова буде впритул примикати до двох пам'ятників архітектури – колишнього комерційного училища (1876-1877, архітектор Фелікс Гонсіоровський), зараз це головний корпус Одеського національного економічного університету, і дохідного дому Маврокордато (1880-е, архітектор Демосфен Мазиров).

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови
    Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови
    Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови
    Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови
    Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови
    Відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови

    Частину приміщень в приреченому будинку Родоконакі знімають відомі одеські художники і скульптори. Їх силами сім років тому двір перетворився в арт-простір. Тут можна побачити безліч картин і статуй, проходили художні виставки та пленери.

    За словами одного з організаторів простору, художника Кирила Бондаренко, за час свого існування Арт-дворик став своєрідною пам'яткою.

    «Наскільки я знаю, тут планували будівництво ще в 2009 році, але потім не домовилися з владою, – розповідає Кирило. – Тут доступна оренда, що привернуло художників. Так і з'явився Арт-дворик. В Європі подібні простору стають точкою тяжіння для туристів і привертають серйозні кошти за рахунок виставок та заходів. За найскромнішими підрахунками, за ці сім років наш дворик відвідало більше 40 тисяч гостей».

    Нагадаємо, внаслідок обвалу стіни будинку в Одесі, постраждала пам'ятка архітектури.

    Теги: Одеса забудова будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies