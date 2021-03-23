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    Наркотики в кетчупі: в Одесі ув'язненим намагалися передати заборонені речовини

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    У згортку знайшли, ймовірно, наркотичну речовину, а також термінал мобільного зв&rsquo;язку, навушники та зарядний пристрій - Наркотики в кетчупі: в Одесі ув'язненим намагалися передати заборонені речовини
    У згортку знайшли, ймовірно, наркотичну речовину, а також термінал мобільного зв’язку, навушники та зарядний пристрій
    фото: Facebook

    Вилучені згорток та пристрої відправили на експертизу

    Працівники Одеського слідчого ізолятора знайшли наркотичні речовини в кетчупі, який намагалися передати одному з ув'язнених. Про таке повідомили у пресслужбі Одеського СІЗО.

    Там запевнили, що про можливу «передачу» працівники слідчого ізолятора знали завчасно. Пакунок з кетчупом одному з ув'язнених передала «громадянка Д.». У ньому знайшли згорток з, ймовірно, наркотичною речовиною, а також термінал мобільного зв’язку, навушники та зарядний пристрій.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу Малиновського відділу поліції Одеси. Вилучені згорток та пристрої відправили на експертизу. Наразі триває перевірка.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України на непідконтрольну територію Донбасу через територію РФ. Зловмисників затримали під час спецоперації в Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. В ході спецоперації правоохоронці вилучили:

    • підготовлену до продажу партію метадону (вартістю понад 4 млн грн за цінами чорного ринку);
    • незареєстровану зброю.
    Теги: Одещина наркотики
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