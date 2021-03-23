Наркотики в кетчупі: в Одесі ув'язненим намагалися передати заборонені речовини

У згортку знайшли, ймовірно, наркотичну речовину, а також термінал мобільного зв’язку, навушники та зарядний пристрій

Вилучені згорток та пристрої відправили на експертизу

Працівники Одеського слідчого ізолятора знайшли наркотичні речовини в кетчупі, який намагалися передати одному з ув'язнених. Про таке повідомили у пресслужбі Одеського СІЗО.

Там запевнили, що про можливу «передачу» працівники слідчого ізолятора знали завчасно. Пакунок з кетчупом одному з ув'язнених передала «громадянка Д.». У ньому знайшли згорток з, ймовірно, наркотичною речовиною, а також термінал мобільного зв’язку, навушники та зарядний пристрій.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Малиновського відділу поліції Одеси. Вилучені згорток та пристрої відправили на експертизу. Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України на непідконтрольну територію Донбасу через територію РФ. Зловмисників затримали під час спецоперації в Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. В ході спецоперації правоохоронці вилучили: