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    Відсутня маска – заплати 255 грн. В Одесі ввели штрафи за порушення правил карантину

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    Перевізники також нестимуть відповідальність за дезінфекцію та наявність масок у пасажирів - Відсутня маска – заплати 255 грн. В Одесі ввели штрафи за порушення правил карантину
    Перевізники також нестимуть відповідальність за дезінфекцію та наявність масок у пасажирів
    фото: з відкритих джерел

    Громадський транспорт віднині перевозитиме стільки пасажирів, скільки є сидячих місць у транспортному засобі

    Причиною сплеску захворювань на Covid-19 на Одещині є байдужість і безвідповідальність населення, яке не дотримується маскового режиму. Про це йдеться у відеозверненні голови одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецькго, повідомляє Укрінформу.

    «У регіоні склалась надзвичайно тривожна ситуація через захворюваність на коронавірус. Рівень смертності досяг 68 осіб на 100 тисяч населення. На жаль, помирають і медичні працівники, що стоять на захисті нашого життя і здоров’я... Якщо минулого тижня ми щодоби реєстрували по 500 випадків, то зараз – близько однієї тисячі», – зазначив Гриневецький.

    Голова ОДА акцентував, що «підстави, які призвели до такої критичної ситуації – результат байдужості і безвідповідальності населення»: недотримання умов самоізоляції хворими на Covid-19, повне ігнорування носіння масок в громадському транспорті, масове скупчення людей в нічних клубах, кафе та ресторанах.

    Гриневецький наголосив, що дав доручення правоохоронним органам вживати жорстких заходів щодо виявлення порушення недотримання норм та вимог обмежувальних заходів у червоному рівні епідемічної небезпеки.

    За відмову надіти маску в громадському місці правоохоронці стягатимуть штраф – від 170 до 255 гривень. штраф ще вище: від 17 тисяч гривень для фізичних осіб та від 34 тисяч – для юридичних.

    Громадський транспорт віднині перевозитиме стільки пасажирів, скільки є сидячих місць у транспортному засобі, перевізники також нестимуть відповідальність за дезінфекцію та наявність масок у пасажирів.

    Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 122 мешканців Одеської області.

    Теги: Одещина штраф карантин коронавірус
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