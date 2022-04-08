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    Нічний обстріл Одеси: є постраждалі

    Ракети були випущені з Криму - Нічний обстріл Одеси: є постраждалі
    Ракети були випущені з Криму
    фото з відкритих джерел

    Окупанти проводять розвідку в морі та завдають ударів по об’єктах інфраструктури

    Обстріл Одеської області, який стався в ніч на 8 квітня, був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    У результаті обстрілу були пошкоджені дві будівлі, є постраждалі. Наразі інформація про них уточнюється.

    Також в Одеській області активізувалися диверсанти, які інформують ворога та поширюють панічні настрої. Окупанти проводять розвідку на морі, блокуючи українські порти й судна в них.

    У Миколаївській та Херсонській області українські захисники суттєво відсунули ворога, проте російські війська обстрілюють території, з яких відійшли. Цілями залишаються об'єкти інфраструктури.

    На південному напрямку ЗСУ за добу знищили два БПЛА «Орлан-10», сім одиниць ворожої техніки та 15 осіб живої сили.

    Нагадаємо, минулої ночі Одеса зазнала ракетного удару з моря.

    Також вчора окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському

    А сьогодні вдень окупанти обстріляли вокзал у Краматорську: є загиблі.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Нічний обстріл Одеси: є постраждалі