Нічний обстріл Одеси: є постраждалі

Ракети були випущені з Криму

Окупанти проводять розвідку в морі та завдають ударів по об’єктах інфраструктури

Обстріл Одеської області, який стався в ніч на 8 квітня, був здійснений з території Криму. Російські окупанти випустили три керовані ракети. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У результаті обстрілу були пошкоджені дві будівлі, є постраждалі. Наразі інформація про них уточнюється.

Також в Одеській області активізувалися диверсанти, які інформують ворога та поширюють панічні настрої. Окупанти проводять розвідку на морі, блокуючи українські порти й судна в них.

У Миколаївській та Херсонській області українські захисники суттєво відсунули ворога, проте російські війська обстрілюють території, з яких відійшли. Цілями залишаються об'єкти інфраструктури.

На південному напрямку ЗСУ за добу знищили два БПЛА «Орлан-10», сім одиниць ворожої техніки та 15 осіб живої сили.

Нагадаємо, минулої ночі Одеса зазнала ракетного удару з моря.

Також вчора окупанти завдали ракетного удару по Новоград-Волинському

А сьогодні вдень окупанти обстріляли вокзал у Краматорську: є загиблі.

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