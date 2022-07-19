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    Новини

    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару

    Рятувальники загасили пожежу на площі 300 кв. м - Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Рятувальники загасили пожежу на площі 300 кв. м
    фото: Суспільне Одеса

    У результаті обстрілу постраждали шестеро людей

    Внаслідок ракетного обстрілу Одеської області сталося руйнування і загоряння трьох приватних будинків і двох надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

    Постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина. Пожежу на площі 300 кв. м вже загасили. Залучалось 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.

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    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару
    Фото: ДСНС

    Як повідомило Оперативне командування «Південь», рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр». Одну вдалося збити ППО. Ракети були випущені з акваторії Чорного моря.

    Зазначимо, увечері 18 липня, в Одесі та області спрацювала повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляли, що над містом працювала ППО.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару