Обстріл Одещини: з'явилися фото наслідків удару

У результаті обстрілу постраждали шестеро людей

Внаслідок ракетного обстрілу Одеської області сталося руйнування і загоряння трьох приватних будинків і двох надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина. Пожежу на площі 300 кв. м вже загасили. Залучалось 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Як повідомило Оперативне командування «Південь», рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр». Одну вдалося збити ППО. Ракети були випущені з акваторії Чорного моря.

Зазначимо, увечері 18 липня, в Одесі та області спрацювала повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляли, що над містом працювала ППО.