В Одесі обвалилася частина житлового будинку



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Будинок обвалився о 3:09 10 червня

Наразі неясно, чи є постраждалі

У ніч на 10 червня в Одесі обвалилася частина житлового будинку.

Про це повідомляє ДСНС.

Частина чотирьохповерхового будинку на 10 квартир 1912 року забудови обвалилася о 3:09.

За даними відомства, у будинку на вулиці Ясна, 10 зареєстровані 37 осіб, але проживали 24. Вивели звідти 24 людини. Наразі неясно, чи є постраждалі.

«Частково пошкоджено 4 квартири (1,2, 3 та 4 поверхи, проживало 10 осіб). В результаті обрушення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу», – розповіли в ДСНС.

Проводяться роботи по відключенню газопостачання, після чого будуть розпочаті роботи по розбору завалів.

Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДСНС залучено понад 50 осіб особового складу та 6 од. техніки у тому числі один кінологічний розрахунок.

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