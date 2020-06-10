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    В Одесі обвалилася частина житлового будинку

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    Будинок обвалився о 3:09 10 червня - В Одесі обвалилася частина житлового будинку
    Будинок обвалився о 3:09 10 червня

    Наразі неясно, чи є постраждалі

    У ніч на 10 червня в Одесі обвалилася частина житлового будинку.

    Про це повідомляє ДСНС.

    Частина чотирьохповерхового будинку на 10 квартир 1912 року забудови обвалилася о 3:09.

    За даними відомства, у будинку на вулиці Ясна, 10 зареєстровані 37 осіб, але проживали 24. Вивели звідти 24 людини. Наразі неясно, чи є постраждалі.

    «Частково пошкоджено 4 квартири (1,2, 3 та 4 поверхи, проживало 10 осіб). В результаті обрушення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу», – розповіли в ДСНС.

    Проводяться роботи по відключенню газопостачання, після чого будуть розпочаті роботи по розбору завалів.

    Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДСНС залучено понад 50 осіб особового складу та 6 од. техніки у тому числі один кінологічний розрахунок.

    Колишній прибутковий будинок Біржової артілі на розі вулиці Канатній та провулку Нахімова обрушився вранці 9 квітня.

    МВС ДСНС Одеса будинок
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