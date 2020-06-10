В Одесі обвалилася частина житлового будинку
Наразі неясно, чи є постраждалі
У ніч на 10 червня в Одесі обвалилася частина житлового будинку.
Про це повідомляє ДСНС.
Частина чотирьохповерхового будинку на 10 квартир 1912 року забудови обвалилася о 3:09.
За даними відомства, у будинку на вулиці Ясна, 10 зареєстровані 37 осіб, але проживали 24. Вивели звідти 24 людини. Наразі неясно, чи є постраждалі.
«Частково пошкоджено 4 квартири (1,2, 3 та 4 поверхи, проживало 10 осіб). В результаті обрушення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу», – розповіли в ДСНС.
Проводяться роботи по відключенню газопостачання, після чого будуть розпочаті роботи по розбору завалів.
Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДСНС залучено понад 50 осіб особового складу та 6 од. техніки у тому числі один кінологічний розрахунок.
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