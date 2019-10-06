Одеситів попередили про відключення водопостачання



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До уваги одеситів: відключення води на 7-8 жовтня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 500мм за адресою: Генерала Бочарова, 45а, а такожна водоводі діаметром 300 мм на вул. Кримській, 82,

з 9:00 7 жовтня 2019 року до 06:00 8 жовтня 2019 року буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

вул. Ак. Заболотного, 28-52,

вул. Ак. Заболотного, 38а, 38/1

вул. Ген. Бочарова, 23, 27-31, 35, 35а, 41-55

вул. Керченська, 188;

вул. Кримська, 70-74, 80, 80а, 82, 84

вул. С. Палія, 98, 100, 108, 108а, 118.



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