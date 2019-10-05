Для сімейних амбулаторій та дитячих поліклінік Одеси закупили відеопанелі



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В Одесі проводять інформатизацію та поліпшення умов обслуговування в міських медзакладах

Департамент охорони здоров'я Одеської міськради продовжує реалізацію заходів з інформатизації міських медзакладів і поліпшення умов медичного обслуговування одеситів.

За кошти міського бюджету Одеси в нинішньому році придбано відеопанелі для всіх сімейних амбулаторій та дитячих поліклінік Одеси. Загальна сума закупівлі склала 2 млн. 635 тис. гривень.

Для зручності відвідувачів медзакладів на екранах транслюється інформація про графік роботи лікарів і вільний час для прийому. Слід зазначити, що у всіх медзакладах первинної ланки Одеси впроваджена система електронного запису на прийом до лікарів. Робота дитячих поліклінік організована через медичну інформаційну систему http://pb4.com.ua/ «Поліклініка без черг», робота ЦПМСД і студентської поліклініки - через https://helsi.me/ систему Helsi. На відеопанелі пацієнт бачить, який час у лікаря вже зайнято, а на який ще можна записатися.

Також на відеопанелях в медзакладах транслюється інформація про те, як підписати декларацію з сімейним лікарем або педіатром, ролики про медичну реформу, збереження здоров'я і профілактику захворювань. Це підвищує рівень медичної грамотності одеситів.

У рамках інформатизації лікувально-профілактичних закладів Одеси також проводиться закупівля комп'ютерної техніки і побудова локальних обчислювальних мереж для захищеного обміну інформацією між структурними підрозділами і медзакладами.