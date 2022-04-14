Одещина: силовики затримали кримінальників, які працювали на Росію (відео)

Усі затримані були членами кримінального угруповання

Правоохоронці затримали в Одеській області кримінальне угруповання, яке співпрацювало з Росією. Про це повідомили в СБУ.

За словами співробітників Служби безпеки України, Росія намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію на Одещині.

Під час масштабної спецоперації СБУ і Нацполіція затримали лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах «Еміль Варшавський» і «Пайзулаєв».

«Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, «доповідали» їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення», – повідомили в СБУ.

Силовики додали, що деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині.

Зрештою усіх членів угруповання, які є громадянами України затримали. Одного з лідерів (який є іноземцем) видворили з України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України.

Затриманий зізнався, що з 2014 року працював на головне управління генштабу збройних сил РФ. Був завербований ворожими спецслужбами після того, як утік з Донеччини до Бєлгорода.