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    Одещина: силовики затримали кримінальників, які працювали на Росію (відео)

    Силовики СБУ затримали російських агентів-кримінальників - Одещина: силовики затримали кримінальників, які працювали на Росію (відео)
    Силовики СБУ затримали російських агентів-кримінальників
    фото: securityservice_ukraine/Instagram

    Усі затримані були членами кримінального угруповання

    Правоохоронці затримали в Одеській області кримінальне угруповання, яке співпрацювало з Росією. Про це повідомили в СБУ.

    За словами співробітників Служби безпеки України, Росія намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію на Одещині.

    Під час масштабної спецоперації СБУ і Нацполіція затримали лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах «Еміль Варшавський» і «Пайзулаєв».

    «Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, «доповідали» їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення», – повідомили в СБУ.

    Силовики додали, що деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині.

    Зрештою усіх членів угруповання, які є громадянами України затримали. Одного з лідерів (який є іноземцем) видворили з України.

    Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України.

    Затриманий зізнався, що з 2014 року працював на головне управління генштабу збройних сил РФ. Був завербований ворожими спецслужбами після того, як утік з Донеччини до Бєлгорода.

    Теги: росія СБУ війна Одещина колабораціонізм
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    Одещина: силовики затримали кримінальників, які працювали на Росію (відео)