Одесит отримав статус ліквідатора Чорнобильської аварії через суд через 33 роки



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Чоловік, який працював у 1986-му водієм в Прип'яті, домігся статусу учасника ліквідації Чорнобильської аварії через одеський суд. Про це стало відомо з судового реєстру

Згідно з матеріалами справи, чоловік вирішив оформити собі статус ліквідатора напередодні 33-й річниці аварії. Він звернувся із заявою до департаменту соцполітики Одеської ОДА, але отримав відмову.

Чиновники послалися на невідповідність поданих документів вимогам Кабміну. Тоді чоловік звернувся до суду.



Він надав довідку про те, що з 25 липня по 23 серпня 1986 року одержав зарплату в трикратному розмірі - 1 452 рубля. Також чоловік доклав маршрутний лист від 25 вересня 1986 року, в якому зазначено, що з 25 по 31 липня він перебував в Прип'яті, де працював по 13 годин, перевозячи вантажі для будівництва саркофага. Крім того, там значиться, що в серпні 1986-го він працював по 15 годин. Чоловік надав і особистий рахунок по зарплаті, в якому видно виплати за Чорнобиль, а також довідку Одеського автотранспортного підприємства від 1990 року про те, що з 25 липня по 23 серпня 1986 року він був у відрядженні в 30-ти кілометровій зоні Чорнобильської АЕС.

Суд повністю задовольнив позов чоловіка. Він скасував рішення про відмову йому в статусі ліквідатора і зобов'язав департамент ОДА прийняти нове - про видачу позивачеві відповідного посвідчення.

У своєму рішення суд послався на постанову Кабміну, в якому перераховані необхідні документи для отримання статусу ліквідатора. У їх числі - довідка про підвищену зарплату в 1986-му, маршрутні листи і особистий рахунок.

Джерело: Пушкинская.net