Одесит викрав у гіпермаркеті майже сто шоколадних яєць

Загальна вартість викрадених «кіндер-сюрпризів» склала 3260 гривень

В одному з гіпермаркетів Одеси громадянин поцупив шоколадні яйця на суму більше, ніж три тисячі гривень. Однак був затриманий на «гарячому». Про це повідомляє прес-служба поліції охорони НПУ. «Днями в Одесі, близько 16 години, поліцейські спільно з охоронцями магазину помітили підозрілого відвідувача, який виносив за межі кас



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Загальна вартість викрадених «кіндер-сюрпризів» склала 3260 гривень

В одному з гіпермаркетів Одеси громадянин поцупив шоколадні яйця на суму більше, ніж три тисячі гривень. Однак був затриманий на «гарячому». Про це повідомляє прес-служба поліції охорони НПУ.

«Днями в Одесі, близько 16 години, поліцейські спільно з охоронцями магазину помітили підозрілого відвідувача, який виносив за межі кас неоплачений товар - шоколадні яйця, загальна вартість яких склала 3260 гривень», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника затримали на парковці гіпермаркету. Заходи фізичного впливу та спецзасоби щодо нього не застосовувались, особисті речі не вилучались, права були зачитані. Крадієм виявився чоловік 1987 року народження.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області.

За фактом скоєння злочину відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.