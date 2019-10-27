Одеситів безкоштовно забезпечують лікуванням вірусного гепатиту С



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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірусними гепатитами інфіковані або перенесли їх у минулому до 2-х мільярдів нинішнього населення Землі

Актуальність проблеми вірусних гепатитів визначається не тільки високою захворюваністю, а й високою частотою хронізації захворювань, що може привести до цирозу і раку печінки. Не менш як 60% випадків раку печінки пов'язані з пізньою діагностикою та призначенням лікування при вірусних гепатитах В і С.

Особливу небезпеку для здоров'я населення становлять вірусні гепатити В і С, на які припадає 96% смертності від усіх видів вірусних гепатитів і які можуть протікати безсимптомно протягом тривалого часу, іноді десятиліть, що підвищує ризик переходу захворювання в хронічну форму.

Діагностика вірусних гепатитів наразі входить до гарантованого державою пакету безкоштовних медичних послуг на первинному рівні під час підписання декларації з сімейним лікарем.

Цього року в Одесі вперше впроваджено безкоштовне забезпечення пацієнтів з гепатитом С препаратами прямої дії за рахунок міського бюджету. Кошти виділяються в рамках реалізації Міської цільової Програми протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів та наркоманії «Прискорена відповідь Одеса» («Fast Track Odesa»).

Лікування пацієнтів з гепатитом С проводиться амбулаторно на базі гепатоцентру інфекційної лікарні. У 2019 році за рахунок міського бюджету Одеси закуплені препарати для лікування гепатиту С на суму 3 млн гривень, зокрема «Софген Л» - 371 упаковка, «Вірпас» - 238 упаковок. Проходять лікування 106 хворих на гепатит С, зокрема 8 пацієнтів з ВІЛ-позитивним статусом.

Наказом міського департаменту охорони здоров'я визначені критерії для призначення лікування хворих на гепатит С препаратами прямої дії. Лікування призначається комісією, яка працює при міській клінічній інфекційній лікарні. Пацієнтів направляють на комісію сімейні лікарі або вузькопрофільні фахівці (інфекціоністи, гастроентерологи, терапевти) міських медзакладів.