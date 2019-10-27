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    Одеситів безкоштовно забезпечують лікуванням вірусного гепатиту С

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    Одеситів безкоштовно забезпечують лікуванням вірусного гепатиту С

    За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірусними гепатитами інфіковані або перенесли їх у минулому до 2-х мільярдів нинішнього населення Землі

    Актуальність проблеми вірусних гепатитів визначається не тільки високою захворюваністю, а й високою частотою хронізації захворювань, що може привести до цирозу і раку печінки. Не менш як 60% випадків раку печінки пов'язані з пізньою діагностикою та призначенням лікування при вірусних гепатитах В і С.
    Особливу небезпеку для здоров'я населення становлять вірусні гепатити В і С, на які припадає 96% смертності від усіх видів вірусних гепатитів і які можуть протікати безсимптомно протягом тривалого часу, іноді десятиліть, що підвищує ризик переходу захворювання в хронічну форму.

    Діагностика вірусних гепатитів наразі входить до гарантованого державою пакету безкоштовних медичних послуг на первинному рівні під час підписання декларації з сімейним лікарем.

    Цього року в Одесі вперше впроваджено безкоштовне забезпечення пацієнтів з гепатитом С препаратами прямої дії за рахунок міського бюджету. Кошти виділяються в рамках реалізації Міської цільової Програми протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів та наркоманії «Прискорена відповідь Одеса» («Fast Track Odesa»).

    Лікування пацієнтів з гепатитом С проводиться амбулаторно на базі гепатоцентру інфекційної лікарні. У 2019 році за рахунок міського бюджету Одеси закуплені препарати для лікування гепатиту С на суму 3 млн гривень, зокрема «Софген Л» - 371 упаковка, «Вірпас» - 238 упаковок. Проходять лікування 106 хворих на гепатит С, зокрема 8 пацієнтів з ВІЛ-позитивним статусом.

    Наказом міського департаменту охорони здоров'я визначені критерії для призначення лікування хворих на гепатит С препаратами прямої дії. Лікування призначається комісією, яка працює при міській клінічній інфекційній лікарні. Пацієнтів направляють на комісію сімейні лікарі або вузькопрофільні фахівці (інфекціоністи, гастроентерологи, терапевти) міських медзакладів.

    здоров'я Одеса одесити населення
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