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    Одеситів просять платити за парковку через паркувальні автомати

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    Одеситів просять платити за парковку через паркувальні автомати

    Департамент транспорту нагадує одеситам: оплата за парковку готівкою приватним особам суперечить законодавству

    Згідно з п. 29 Постанови Кабінету міністрів України від 03.12.2009 року № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» оплата вартості послуг з користування майданчиками здійснюється через паркувальні автомати.

    Про це інформує пресслужба Одеської мерії, повідомляє «Главком».

    «У разі відсутності паркувального автомата або в таких ситуаціях, якщо паркувальний автомат не працює, стоянка транспортного засобу вважається безкоштовною. У цьому випадку інспекторами паркування не вживатимуться заходи адміністративного впливу за несплату за послуги паркування», - наголосили у Департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

    Також зазначається, що оплата за парковку готівкою тим чи іншим приватним особам, які пред'являють які б то не було посвідчення, суперечить законодавству України.

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