Одеситів запрошують сфотографуватися з Кубками Ліги чемпіонів УЄФА
- 27 Квiтня, 18:13
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Свято футболу в Україні
Вже цієї неділі, 29 квітня, головні трофеї чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА продемонструють в Одесі.
Раніше, всі охочі мали змогу сфотографуватися з ними у Києві, Херсоні, Бериславі, Маріуполі, Дніпрі та Харкові.
Зробити пам'ятні світлини з трофеями, які вже за місяць розіграють серед найсильніших команд Європи, запрошують на Алею футбольної слави біля стадіону «Чорноморець». Захід триватиме з 12:00 до 14:00.
Нагадаємо, 26 травня українська столиця вперше в історії прийматиме фінали жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА. Саме туди після презентацій в рамках Всеукраїнського туру повернуться офіційні кубки найпрестижніших європейських футбольних клубних турнірів.
Також раніше повідомлялось, що на час фіналу Ліги чемпіонів ціни в готелях Києва зросли в 5-10 разів.