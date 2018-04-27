Одеситів запрошують сфотографуватися з Кубками Ліги чемпіонів УЄФА

Свято футболу в Україні

Вже цієї неділі, 29 квітня, головні трофеї чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА продемонструють в Одесі. Раніше, всі охочі мали змогу сфотографуватися з ними у Києві, Херсоні, Бериславі, Маріуполі, Дніпрі та Харкові. Зробити пам'ятні світлини з трофеями, які вже за місяць розіграють серед найсильніших команд Європи, запрошують на Алею



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Свято футболу в Україні

Вже цієї неділі, 29 квітня, головні трофеї чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА продемонструють в Одесі.

Раніше, всі охочі мали змогу сфотографуватися з ними у Києві, Херсоні, Бериславі, Маріуполі, Дніпрі та Харкові.

Зробити пам'ятні світлини з трофеями, які вже за місяць розіграють серед найсильніших команд Європи, запрошують на Алею футбольної слави біля стадіону «Чорноморець». Захід триватиме з 12:00 до 14:00.

Нагадаємо, 26 травня українська столиця вперше в історії прийматиме фінали жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА. Саме туди після презентацій в рамках Всеукраїнського туру повернуться офіційні кубки найпрестижніших європейських футбольних клубних турнірів.

Також раніше повідомлялось, що на час фіналу Ліги чемпіонів ціни в готелях Києва зросли в 5-10 разів.