Одеситів запрошують взяти участь в онлайн-флешмобі



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Одеський міський Центр здоров'я проводить у соцмережах флешмоб #ПідтримайМедика

Одеський міський Центр здоров'я за підтримки департаменту охорони здоров'я Одеської міськради запустив у соціальних мережах флешмоб #ПідтримайМедика.

Акція спрямована на підтримку медичних працівників, яким сьогодні щодня доводиться працювати в умовах пандемії і протистояти поширенню коронавірусної хвороби Covid-19.

Центр здоров'я записав відеоролик, у якому представники міських медзакладів Одеси і громадських організацій дякують за турботу і підтримку міській владі, благодійникам і всім небайдужим одеситам. Вони спільно вносять загальний внесок у справу боротьби з Covid-19, закуповуючи медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та деззасоби, забезпечуючи харчування медиків в опорних стаціонарах.

У записі ролика взяли участь: директорка міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова, директор пологового будинку №2 Максим Голубенко, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 Тетяна Черненко, директорка дитячої поліклініки №5 Наталія Бондаренко, представники громадських організацій «100% життя. Одеса» і «12 кроків».

Учасники акції закликали не соромитися дякувати медпрацівникам, які знаходяться на передовій боротьби з Covid-19, а також нагадали одеситам про необхідність дотримання карантину і заходів профілактики коронавірусної інфекції, щоб зберегти як своє здоров'я і життя, так і медичних працівників.

Приєднатися до флешмобу на підтримку медиків може кожен одесит. Для цього потрібно розмістити в соціальних мережах відповідне фото або відео з хештегом #ПідтримайМедика.

Раніше участь в акції з підтримки лікарів взяли представники молодіжних організацій Одеси.