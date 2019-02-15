Малозабезпеченим одеситам призначено адресну матеріальну допомогу



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Ще 234 малозабезпеченим громадянам Одси і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, призначена адресна матеріальна допомога

15 лютого 2019 року відбулося чергове засідання Піклувальної ради (протокол № 6), на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

На підставі рішення Піклувальної ради 234 громадянам призначена адресна одноразова матеріальна допомога на вирішення різних видів соціально-побутових проблем, з яких:

надання адресної матеріальної допомоги 2 ветеранам війни, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги 54 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги (до 5500 грн.) 178 громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації.

Питання надання матеріальної допомоги трьом громадянам винесено на розгляд на особистий прийом мера і заступника мера.

На засіданні розглянуто питання поселення громадянина міста Одеси в КУ «Геріатричний будинок милосердя імені Святого цілителя Пантелеймона».

Також було прийнято рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири (будинку) однієї багатодітної сім'ї.

Крім того, було розглянуто питання надання соціального супроводу Одеським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 11 сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.



Адресна матеріальна допомога ветеранам війни, малозабезпеченим та пільговим категоріям громадян міста Одеси призначається в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.

Піклувальна рада департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради №130 від 31.07.2014 р. Піклувальна рада створена з метою координації роботи щодо вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги і послуг малозабезпеченим та пільговим категоріям громадян міста Одеси, а також сім'ям (особам), які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати.