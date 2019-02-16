В Одесі завершується ремонт приміщень для міського відділення переливання крові
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Розсилка
Нове відділення переливання крові розмістять в лікарні №11 по вулиці Академіка Воробйова, 5
У міській клінічній лікарні №11 по вул. Академіка Воробйова, 5 готують до відкриття нове відділення переливання крові.
Створення міського пункту переливання крові дозволить забезпечити безперебійне постачання донорською кров'ю та її компонентами лікувально-профілактичні установи Одеси і суттєво підвищити ефективність ургентної допомоги.
Нове відділення розміститься на площі 263 кв. метрів у корпусі колишнього відділення щелепно-лицьової хірургії. Для його роботи вже закуплено необхідне медичне обладнання та меблі.
Крім капітальних робіт із зміцнення перекриттів і заміни систем забезпечення, проведено обшивку приміщень спеціальними медичними панелями. Таке рішення дозволяє значно спростити обслуговування приміщень, а також покращує якість санітарної обробки.
Запланований термін початку роботи відділення - березень 2019 року.