Covid-19 на Одещині: підтверджено 883 нових випадків захворювання

Станом на 17 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 93875 жителів

На Одещині лабораторно підтверджено 883 нових випадків захворювання на Covid-19 протягом минулої доби, 16 березня

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 31 дитина та 23 медичних працівники. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса – таких 469, в Ізмаїлі – 65, в Чорноморську – 55, в Овідіопольському районі – 58, Біляївському районі – 39. Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 2579 ПЛР-тестів та 387 ІФА-тестів. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 16 людей. Одужання зафіксували ж у 120 людей.

Станом на 17 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 93875 жителів, з яких 4451 дитина та 3124 медпрацівників. За весь час в регіоні провели 152654 ІФА-тестів та 427724 ПЛР-тестів. Померли ж від початку пандемії 1571 людина, а видужали 81424 особи.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.