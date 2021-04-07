ДТП у Вінницькій області: водій іномарки потрапив до лікарні

Нині обидва автомобілі поміщені на арештмайданчик

Винуватцеві ДТП загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін

На Вінниччині, поблизу Ладижина, 6 квітня, внаслідок аварії травмувався 32-річний водій автомобіля Mazda. Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, чоловік, виїжджаючи із автозаправки, зіткнувся із вантажівкою «КамАЗ».

Вантажівка їхала по головній дорозі у напрямку Тростянця. За кермом був 56-річний житель села Гнатівка. Він не постраждав. А водія легковика із травмами госпіталізували.

Нині обидва автомобілі поміщені на арештмайданчик. Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Винуватцеві ДТП загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Тим часом, у Вінниці по вулиці Соборній 6 квітня сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги. На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. За інформацією патрульної поліції області, попередньо встановлено, що водій легковика, виїжджаючи на Соборну із вулиці Артинова, не надав перевагу кареті швидкої допомоги. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.