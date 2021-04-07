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    ДТП у Вінницькій області: водій іномарки потрапив до лікарні

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    Нині обидва автомобілі поміщені на арештмайданчик - ДТП у Вінницькій області: водій іномарки потрапив до лікарні
    Нині обидва автомобілі поміщені на арештмайданчик
    фото: vn.npu.gov.ua

    Винуватцеві ДТП загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін

    На Вінниччині, поблизу Ладижина, 6 квітня, внаслідок аварії травмувався 32-річний водій автомобіля Mazda. Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, чоловік, виїжджаючи із автозаправки, зіткнувся із вантажівкою «КамАЗ».

    Вантажівка їхала по головній дорозі у напрямку Тростянця. За кермом був 56-річний житель села Гнатівка. Він не постраждав. А водія легковика із травмами госпіталізували.

    Нині обидва автомобілі поміщені на арештмайданчик. Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

    Винуватцеві ДТП загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

    Тим часом, у Вінниці по вулиці Соборній 6 квітня сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги. На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. За інформацією патрульної поліції області, попередньо встановлено, що водій легковика, виїжджаючи на Соборну із вулиці Артинова, не надав перевагу кареті швидкої допомоги. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

    Теги: ДТП водій аварія Вінниччина поліція
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