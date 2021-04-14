Одеська важкоатлетка завоювала три медалі на чемпіонаті Європи

У НОК повідомили, що важкоатлетка реалізувала всі свої спроби: у ривку – 106, 109 і 116 кг

Спортсменка з Чорноморська Одеської області завоювала три срібні медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Про це повідомили у пресслужбі Національного Олімпійського комітету регіону.

Там розповіли, що призеркою стала володарка олімпійської ліцензії Анастасія Лисенко. Три «срібла» вона виборола у категорії «+87 кг» в окремих вправах, а саме у ривку і поштовху, а також за сумою двоборства.

У НОК повідомили, що важкоатлетка реалізувала всі свої спроби: у ривку – 106, 109 і 116 кг , у поштовху – 131 і 136 кг , від останньої спроби вона відмовилася.

Додамо, відразу три срібні медалі одного чемпіонату важкоатлетка завойовує вже не вперше. По три нагороди вона здобувала також на чемпіонатах Європи у 2015, 2017 та 2019 роках.

Крім того Анастасія Лисенко є володаркою трьох рекордів України. Їх вона встановила на чемпіонаті світу у 2019 році в тайському місті Патайа. Тоді Анастасія посіла п'яте місце, піднявши у ривку 129 кг , у поштовху – 157 кг , а за сумою – 286 кг .

Тим часом, одеська спортсменка завоювала дві медалі Кубку України з веслування і поїде на Олімпіаду у Токіо.