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    Одеська спортсменка завоювала дві медалі Кубку України з веслування і поїде на Олімпіаду у Токіо

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    На п'ять путівок в олімпійську збірну претендували вісім українських веслувальниць - Одеська спортсменка завоювала дві медалі Кубку України з веслування і поїде на Олімпіаду у Токіо

    На п'ять путівок в олімпійську збірну претендували вісім українських веслувальниць

    фото: noc-odessa.org.ua

    Призеркою Кубку України стала 27-річна веслувальниця з Южного Анастасія Тодорова

    Спортсменка з міста Южне, що на Одещині, завоювала дві медалі на Кубку України з веслування на байдарках і каное пам'яті Юлії Рябчинської. Про таке повідомили у пресслужбі НОК Одеської області.

    Там розповіли, що призеркою Кубку України стала 27-річна веслувальниця з Южного Анастасія Тодорова. У змаганні на дистанції 500 метрів вона посіла друге місце, а на дистанції 200 метрів – третє.

    У підсумку спортсменка стала другою й завоювала право участі в Олімпійських іграх-2020 у Токіо. У пресслужбі зазначили, що на п'ять путівок в олімпійську збірну претендували вісім українських веслувальниць.

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    Одеська спортсменка завоювала дві медалі Кубку України з веслування і поїде на Олімпіаду у Токіо

    Там також додали, що окрім Анастасії Тодорової, олімпійські ліцензії завоювали ще три спортсменки з Одещини: майстер стендової стрільби Ірина Маловічко, важкоатлетка Анастасія Лисенко і каратистка Анжеліка Терлюга.

    Нагадаємо, Одесити завоювали срібло на змаганнях Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги

    Теги: веслування Анастасія Тодорова веслування на байдарках і каное
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