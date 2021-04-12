Одеська спортсменка завоювала дві медалі Кубку України з веслування і поїде на Олімпіаду у Токіо

На п'ять путівок в олімпійську збірну претендували вісім українських веслувальниць

Призеркою Кубку України стала 27-річна веслувальниця з Южного Анастасія Тодорова

Спортсменка з міста Южне, що на Одещині, завоювала дві медалі на Кубку України з веслування на байдарках і каное пам'яті Юлії Рябчинської. Про таке повідомили у пресслужбі НОК Одеської області.

Там розповіли, що призеркою Кубку України стала 27-річна веслувальниця з Южного Анастасія Тодорова. У змаганні на дистанції 500 метрів вона посіла друге місце, а на дистанції 200 метрів – третє.

У підсумку спортсменка стала другою й завоювала право участі в Олімпійських іграх-2020 у Токіо. У пресслужбі зазначили, що на п'ять путівок в олімпійську збірну претендували вісім українських веслувальниць.

Там також додали, що окрім Анастасії Тодорової, олімпійські ліцензії завоювали ще три спортсменки з Одещини: майстер стендової стрільби Ірина Маловічко, важкоатлетка Анастасія Лисенко і каратистка Анжеліка Терлюга.

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