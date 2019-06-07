Свято вуличного баскетболу пройшло в Одесі



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Переможці турніру «Street Game Odessa 2019» у різних номінаціях отримали путівки до фіналу Української стритбольної ліги 3х3

1 і 2 червня 2019 року в Одесі в рамках чемпіонату України з баскетболу 3х3 відбувся відбірковий етап Української стритбольної ліги 3х3 «Street Game Odessa 2019».

У перший день змагань на майданчику змагалися чоловічі та жіночі команди без вікових обмежень.

За результатами турніру переможцями стали:



серед жінок:

1 місце - «МОБІ» (м.Бровари);

2 місце - «Богідрак»;

3 місце - «Нагнись, молися».

серед чоловіків:

1 місце - Ukraine 1;

3 місце - «Білі дикі коні».

2 червня свято вуличного баскетболу продовжилося вже в трьох вікових категоріях юніорів: U-12, U-14 і U-18. Всі зустрічі команд були азартними і безкомпромісними.

У змаганні юніорів переможцями стали:

Категорія U-12:

1 місце - «Freestyle»;

2 місце - «Хімік»;

3 місце - «Долонька Янніса».

Категорія U-14:

1 місце - «Dream team»;

2 місце - «Дюшка»;

3 місце - «Dame Time».

Категорія U-18:

1 місце - «Аматори»;

2 місце - «Загорни з собою»;

3 місце - «Пакетик треба?».

У рамках турніру також пройшов конкурс триочкових кидків, перемогу в якому здобув Влад Мустяца.

Переможці всіх номінацій отримали путівки до фіналу «Української стритбольної ліги 3х3».