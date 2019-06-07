Свято вуличного баскетболу пройшло в Одесі
Переможці турніру «Street Game Odessa 2019» у різних номінаціях отримали путівки до фіналу Української стритбольної ліги 3х3
1 і 2 червня 2019 року в Одесі в рамках чемпіонату України з баскетболу 3х3 відбувся відбірковий етап Української стритбольної ліги 3х3 «Street Game Odessa 2019».
У перший день змагань на майданчику змагалися чоловічі та жіночі команди без вікових обмежень.
За результатами турніру переможцями стали:
серед жінок:
1 місце - «МОБІ» (м.Бровари);
2 місце - «Богідрак»;
3 місце - «Нагнись, молися».
серед чоловіків:
1 місце - Ukraine 1;
3 місце - «Білі дикі коні».
2 червня свято вуличного баскетболу продовжилося вже в трьох вікових категоріях юніорів: U-12, U-14 і U-18. Всі зустрічі команд були азартними і безкомпромісними.
У змаганні юніорів переможцями стали:
Категорія U-12:
1 місце - «Freestyle»;
2 місце - «Хімік»;
3 місце - «Долонька Янніса».
Категорія U-14:
1 місце - «Dream team»;
2 місце - «Дюшка»;
3 місце - «Dame Time».
Категорія U-18:
1 місце - «Аматори»;
2 місце - «Загорни з собою»;
3 місце - «Пакетик треба?».
У рамках турніру також пройшов конкурс триочкових кидків, перемогу в якому здобув Влад Мустяца.
Переможці всіх номінацій отримали путівки до фіналу «Української стритбольної ліги 3х3».