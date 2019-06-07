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    Свято вуличного баскетболу пройшло в Одесі

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    Свято вуличного баскетболу пройшло в Одесі

    Переможці турніру «Street Game Odessa 2019» у різних номінаціях отримали путівки до фіналу Української стритбольної ліги 3х3

    1 і 2 червня 2019 року в Одесі в рамках чемпіонату України з баскетболу 3х3 відбувся відбірковий етап Української стритбольної ліги 3х3 «Street Game Odessa 2019».

    У перший день змагань на майданчику змагалися чоловічі та жіночі команди без вікових обмежень.

    За результатами турніру переможцями стали:

    серед жінок:
    1 місце - «МОБІ» (м.Бровари);
    2 місце - «Богідрак»;
    3 місце - «Нагнись, молися».

    серед чоловіків:
    1 місце - Ukraine 1;
    3 місце - «Білі дикі коні».

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    2 червня свято вуличного баскетболу продовжилося вже в трьох вікових категоріях юніорів: U-12, U-14 і U-18. Всі зустрічі команд були азартними і безкомпромісними.

    У змаганні юніорів переможцями стали:
    Категорія U-12:
    1 місце - «Freestyle»;
    2 місце - «Хімік»;
    3 місце - «Долонька Янніса».

    Категорія U-14:
    1 місце - «Dream team»;
    2 місце - «Дюшка»;
    3 місце - «Dame Time».

    Категорія U-18:
    1 місце - «Аматори»;
    2 місце - «Загорни з собою»;
    3 місце - «Пакетик треба?».

    У рамках турніру також пройшов конкурс триочкових кидків, перемогу в якому здобув Влад Мустяца.

    Переможці всіх номінацій отримали путівки до фіналу «Української стритбольної ліги 3х3».

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