Чергова хвиля замінувань у Києві: шукають бомби у дитсадках, лікарнях і магазинах



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На місцях працюють правоохоронці та вибухотехніки

У четвер, 6 червня, до столичної поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Так, багато об’єктів: дитячі садочки, магазини, лікарні», - відповіли у поліції на запитання, чи надходили повідомлення про мінування.

Точну кількість «замінованих» об’єктів у поліції не назвали.

За викликами на місцях працюють вибухотехніки, рятувальники та чергують бригади швидкої допомоги.

Як повідомлялося, у середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня (з 27 травня по 2 червня) правоохоронці здійснили 44 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об'єктів Києва.