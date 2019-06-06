  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чергова хвиля замінувань у Києві: шукають бомби у дитсадках, лікарнях і магазинах

    • Розсилка
    Чергова хвиля замінувань у Києві: шукають бомби у дитсадках, лікарнях і магазинах

    На місцях працюють правоохоронці та вибухотехніки

    У четвер, 6 червня, до столичної поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

    «Так, багато об’єктів: дитячі садочки, магазини, лікарні», - відповіли у поліції на запитання, чи надходили повідомлення про мінування.

    Точну кількість «замінованих» об’єктів у поліції не назвали.

    За викликами на місцях працюють вибухотехніки, рятувальники та чергують бригади швидкої допомоги.

    Як повідомлялося, у середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

    Нагадаємо, впродовж минулого тижня (з 27 травня по 2 червня) правоохоронці здійснили 44 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об'єктів Києва.

    Читайте також
    Київ лікарня замінування рятувальники поліція дитячий садок магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ