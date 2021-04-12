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    В морі біля Одеси пронісся смерч (відео)

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    На відео очевидців видно, що стихія &ndash; далеко від суші - В морі біля Одеси пронісся смерч (відео)
    На відео очевидців видно, що стихія – далеко від суші
    Фото скріншот

    Скільки часу тривало це природне явище – невідомо

    В районі містечка Южне під Одесою над морем помітили смерч. Він рухався водою та засмоктував її. У мережі очевидці поділилися відео цього моменту. Про це повідомляє Telegram-канал «Одесса info».

    На відео очевидців видно, що стихія – далеко від суші. Завдяки цьому, люди, ймовірно, не постраждали. Скільки часу тривало це природне явище – невідомо.

    Невідомо, коли це трапилось, але відео вихору в мережі з'явилось приблизно о 17 годині 9 квітня. Там помітно, що хмари вже були помаранчевими, як на заході сонця. Тому можна припустити, що це трапилося незадовго до публікації.

    Тим часом, землетрус магнітудою 4,5 стався в п’ятницю, о 21:36 за місцевим часом (збігається з київським), в сейсмічно активній зоні Вранча на сході Румунії. Про це повідомив румунський Національний інститут фізики Землі та ДСНС України.

    Осередок підземного поштовху знаходився на глибині 77 км. Повідомлення про жертви і руйнування не надходили.

    За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда цього землетрусу становила 4,8, а його вогнище було на глибині 80 км.

    Також в п’ятницю, о 05:20 за місцевим часом, в зоні Вранча було зареєстровано землетрус магнітудою 3,2 на глибині 140 км.

    Теги: Чорне море стихійні лиха Одеса землетрус
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