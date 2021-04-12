В морі біля Одеси пронісся смерч (відео)

На відео очевидців видно, що стихія – далеко від суші

Скільки часу тривало це природне явище – невідомо

В районі містечка Южне під Одесою над морем помітили смерч. Він рухався водою та засмоктував її. У мережі очевидці поділилися відео цього моменту. Про це повідомляє Telegram-канал «Одесса info».

На відео очевидців видно, що стихія – далеко від суші. Завдяки цьому, люди, ймовірно, не постраждали. Скільки часу тривало це природне явище – невідомо.

Невідомо, коли це трапилось, але відео вихору в мережі з'явилось приблизно о 17 годині 9 квітня. Там помітно, що хмари вже були помаранчевими, як на заході сонця. Тому можна припустити, що це трапилося незадовго до публікації.

Тим часом, землетрус магнітудою 4,5 стався в п’ятницю, о 21:36 за місцевим часом (збігається з київським), в сейсмічно активній зоні Вранча на сході Румунії. Про це повідомив румунський Національний інститут фізики Землі та ДСНС України.

Осередок підземного поштовху знаходився на глибині 77 км . Повідомлення про жертви і руйнування не надходили.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда цього землетрусу становила 4,8, а його вогнище було на глибині 80 км .