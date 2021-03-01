Одеський суд виніс вирок керівнику офшорної компанії, яка займалася вивезенням нафтопродуктів

У вироку суду зазначається, що від імені компаній-нерезидентів на територію України ввозилися нафтопродукти під виглядом транзиту і продавалися вітчизняним оптовим покупцям без сплати до державного бюджету податків

Свою провину засуджений визнав

Київський районний суд міста Одеси засудив керівника компанії Prosperity Developments S. A., яка була задіяна в схемі ввезення нафтопродуктів.

Про це повідомляє Ізбірком.

Як йдеться у вироку суду, від імені компаній-нерезидентів на територію України ввозилися нафтопродукти під виглядом транзиту і продавалися вітчизняним оптовим покупцям без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів та з оформленням підроблених документів про нібито вивезення цих нафтопродуктів за межі країни.

Засуджений був лідером групи та йому підпорядковувався другий фігурант справи, який безпосередньо займався: організацією оформлення правочинів, пов`язаних з придбанням ПАТ «Одеський НПЗ»; забезпеченням на території м. Одеси вербування службових осіб для їх участі в організації незаконної діяльності, пов`язаної з документальним оформленням незаконного ввезення, фіктивної переробки на ПАТ «Одеський НПЗ» і фіктивного вивезення нафтопродуктів; організацією взяття в оренду або придбання підприємств на території м. Рені і м. Ізмаїл Одеської області, які мають дозволи на здійснення перевантаження нафтопродуктів в акваторії морських портів зазначених міст; організацією агентування суден, набір команд на судна, проведення з ними переговорів щодо укладення фіктивних договорів з цього питання; організувати виготовлення підроблених документів щодо цих операцій; підібрати керівників та працівників придбаних підприємств та команди суден; організацією контролю документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України та складення підроблених документів з цією метою.

Свою провину засуджений визнав, йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте замінили реальний термін іспитовим строком в один рік.

Нагадаємо, 19 лютого на позачерговій сесії Одеської облради депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів, в якому просять забезпечити морякам належне державне дипломування і подолати корупцію.