В Одесі чоловік загинув під колесами потяга

Чоловік ліг на рейки перед локомотивом, машиніст не встиг загальмувати

Чоловік ліг на рейки перед локомотивом, що наближався

В Одесі поїзд смертельно травмував чоловіка, який ліг перед ним на рейки. Надзвичайна подія в Одесі сталася близько 10:00 біля залізничної станції «Одеса – Застава 1», повідомляє пресслужба Головного управлінні Національної поліції в Одеській області.

За словами машиніста, чоловік ліг на рейки перед локомотивом, що наближався.

«Він подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте зупинити поїзд не встиг. Наразі обставини трагедії та особу загиблого встановлює слідчо-оперативна група», – сказано в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Нагадаємо, на станції «Бобрик» у селі Шевченкове в Броварському районі Київщини поїзд Вінниця–Суми збив 72-річного чоловіка.

Як повідомлялося, нещодавно на Житомирщині на залізничних коліях загинула жінка.

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