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    В Одесі чоловік загинув під колесами потяга

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    Чоловік ліг на рейки перед локомотивом, машиніст не встиг загальмувати - В Одесі чоловік загинув під колесами потяга

    Чоловік ліг на рейки перед локомотивом, машиніст не встиг загальмувати

    фото Reuters

    Чоловік ліг на рейки перед локомотивом, що наближався

    В Одесі поїзд смертельно травмував чоловіка, який ліг перед ним на рейки. Надзвичайна подія в Одесі сталася близько 10:00 біля залізничної станції «Одеса – Застава 1», повідомляє пресслужба Головного управлінні Національної поліції в Одеській області.

    За словами машиніста, чоловік ліг на рейки перед локомотивом, що наближався.

    «Він подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте зупинити поїзд не встиг. Наразі обставини трагедії та особу загиблого встановлює слідчо-оперативна група», – сказано в повідомленні.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

    Нагадаємо, на станції «Бобрик» у селі Шевченкове в Броварському районі Київщини поїзд Вінниця–Суми збив 72-річного чоловіка.

    Як повідомлялося, нещодавно на Житомирщині на залізничних коліях загинула жінка.

    Раніше у Києві людина потрапила під колеса приміського поїзда «Київ – Яготин» на столичному вокзалі.

    Також у Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу. Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок.

    До слова, у селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці. За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин.

    Теги: Одеса вбивство потяг самогубство
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    В Одесі чоловік загинув під колесами потяга