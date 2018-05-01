Одеському активісту Стерненку зашили рану від пострілу на шиї

Екс-керівник відділення «Правого сектора» розглядає дві версії причини нападу на себе

Екс-керівнику відділення «Правого сектора» в Одесі Сергію Стерненку зробили невелику операцію: зшили травмовані тканини на шиї після того, як у нього на вулиці вистрілив чоловік. Про це Стерненко повідомив у коментарі телеканалу «112 Україна». «Почуваюся краще, ніж декілька годин тому... Я вже не в лікарні,



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Сергія Стерненка прооперували

Екс-керівник відділення «Правого сектора» розглядає дві версії причини нападу на себе

Екс-керівнику відділення «Правого сектора» в Одесі Сергію Стерненку зробили невелику операцію: зшили травмовані тканини на шиї після того, як у нього на вулиці вистрілив чоловік. Про це Стерненко повідомив у коментарі телеканалу «112 Україна».

«Почуваюся краще, ніж декілька годин тому... Я вже не в лікарні, мені зробили невелику операцію: зшивали травмовані тканини на шиї», - розповів Стерненко.

Стерненко заявив, що на нього напав 39-річний уродженець Казахстану Абзал Баймукашев. Екс-керівник відділення «Правого сектора» розглядає декілька версій причин нападу.

«Ім'я нападника - Баймукашев Абзал Амангалійович, уродженець Казахстану, йому 39 років. Мотиви його вчинку на даний момент невідомі, він відмовляється від будь-якого спілкування з правоохоронцями, постійно мовчить. Я висуваю дві версії. Перша, нападник вчинив замах з якихось ідеологічних міркувань. Другий, це могло бути замовлення, вчинене з політичних мотивів кимось з представників місцевої влади», - заявив Стерненко.

Нагадаємо, сьогодні вранці зловмисники напали на колишнього главу одеської місцевого відділення Правого сектора Сергія Стерненка.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». У поліції зазначають, що внаслідок оперативно-слідчих дій затримано двох людей.

Відзначимо, що в лютому цього року на Стерненка вже скоювали напад.