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    Одеському активісту Стерненку зашили рану від пострілу на шиї

    Екс-керівник відділення «Правого сектора» розглядає дві версії причини нападу на себе
    Екс-керівнику відділення «Правого сектора» в Одесі Сергію Стерненку зробили невелику операцію: зшили травмовані тканини на шиї після того, як у нього на вулиці вистрілив чоловік. Про це Стерненко повідомив у коментарі телеканалу «112 Україна». «Почуваюся краще, ніж декілька годин тому... Я вже не в лікарні,
    • Вчора, 20:31
    • Розсилка
    Сергія Стерненка прооперували
    Сергія Стерненка прооперували

    Екс-керівник відділення «Правого сектора» розглядає дві версії причини нападу на себе

    Екс-керівнику відділення «Правого сектора» в Одесі Сергію Стерненку зробили невелику операцію: зшили травмовані тканини на шиї після того, як у нього на вулиці вистрілив чоловік. Про це Стерненко повідомив у коментарі телеканалу «112 Україна».

    «Почуваюся краще, ніж декілька годин тому... Я вже не в лікарні, мені зробили невелику операцію: зшивали травмовані тканини на шиї», - розповів Стерненко.

    Стерненко заявив, що на нього напав 39-річний уродженець Казахстану Абзал Баймукашев. Екс-керівник відділення «Правого сектора» розглядає декілька версій причин нападу.

    «Ім'я нападника - Баймукашев Абзал Амангалійович, уродженець Казахстану, йому 39 років. Мотиви його вчинку на даний момент невідомі, він відмовляється від будь-якого спілкування з правоохоронцями, постійно мовчить. Я висуваю дві версії. Перша, нападник вчинив замах з якихось ідеологічних міркувань. Другий, це могло бути замовлення, вчинене з політичних мотивів кимось з представників місцевої влади», - заявив Стерненко. 

    Нагадаємо, сьогодні вранці зловмисники напали на колишнього главу одеської місцевого відділення Правого сектора Сергія Стерненка. 

    Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». У поліції зазначають, що внаслідок оперативно-слідчих дій затримано двох людей.

    Відзначимо, що в лютому цього року на Стерненка вже скоювали напад.

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