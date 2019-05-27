Однією з причин бунту в одеській колонії називають недостатню якість їжі (фото)



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В одеській колонії стався бунт, кілька ув'язнених втекли

У Південній виправній колонії № 51 на Люстдорфській дорозі стався бунт. За непідтвердженими даними, є постраждалі, кілька ув'язнених втекли, а на території влаштували пожежу.

Повідомляється, що з колонії втекло близько 15 ув'язнених і зникли в приватному секторі. Частину з них зловили. Біля установи багато пожежних машин, машини «швидкої» і спецпризначенці.

Відзначимо, за словами керівника «Ради цивільної безпеки» Марка Гордієнко, інцидент стався через те, що ув'язнені зажадали «годувати їх по-людськи».

За словами депутата Одеської облради Трифона Антова, ця ситуація почалася ще півроку тому і пов'язана з наркотиками.

«Сюди завозилися важкі наркотики, коли хлопці почали всередині боротися з цим, багато хто з заступників начальника колонії заангажовані, їм не хочеться нічого міняти не тільки в тюрмах, а й в країні, це серйозні гроші. Коли хлопці почали наводити порядок всередині, припиняти наркоманські справи, проти них і почалася ця агресія. Багатьох хотіли звідси звести, щоб все залишалося як раніше», - прокоментував Антів.

За його словами, сьогодні ув'язнені збунтувалися через «скотинячі відносини» до них. Він показав журналістам фотографії, які 24 травня на своїй сторінці в Facebook опублікував Марк Гордієнко. На них нібито зображена їжа, якою годують ув'язнених.

«Конфлікт стався через недостатню якість їжі. Викликали на вахту, почали бити, убитих немає, є поламані руки і ноги. Зараз вони забарикадувалися, хто підпалив не знаю», - прокоментував одеський активіст Стас Домбровський.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в одеській виправній колонії сталася надзвичайна ситуація: бунт, втеча та пожежа.

Джерело: Пушкинская.net