Понад 100 пожеж і 20 «мінувань»: у столичних рятувальників був «гарячий» тиждень



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Ліквідація пожежі в одноповерховій складській будівлі на вул. Марка Вовчка 22 травня Фото: ДСНС

Минулого тижня на столичних водоймах потонули три людини

Минулого тижня, з 20 по 26 травня, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 256 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Зокрема, за даний час вогнеборці ліквідували 113 пожеж, 6 аварій, 14 разів надавали допомогу населенню столиці, 40 раз – іншим службам міста, 74 рази виїжджали на хибні виклики. За даний період на пожежах загиблих та врятованих не було, травмовано 1 особу.

Протягом тижня підрозділами здійснено 2 виїзди на гасіння пожеж в екосистемах міста. Загалом з початку року здійснено 336 виїздів та ліквідовано згорання на площі 127,977 га.

На водних об’єктах міста за вказаний період загинуло три людини та врятовано одну особу. З початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинула 21 особа, врятовано 16 людей.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 20 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 354 виїзди по заявках щодо мінування об’єктів столиці. Усі повідомлення виявились хибними.

Нагадаємо, 22 травня сталася пожежа у складській будівлі на вул. Марка Вовчка в Оболонському районі Києва.