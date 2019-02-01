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    Ольга Богомолець потрапила в ДТП в Одесі, - ЗМІ

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    Ольга Богомолець потрапила у ДТП в центрі Одеси - Ольга Богомолець потрапила в ДТП в Одесі, - ЗМІ
    Ольга Богомолець потрапила у ДТП в центрі Одеси
    Фото – 048.ua

    У Богомолець травмовано праве плече і права нога

    Народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та кандидат в президенти Ольга Богомолець потрапила в аварію в Одесі.

    Інцидент стався одразу після прямого ефіру, який політик провела спільно з Одеською політичною платформою, повідомляє місцеве видання 048.ua.

    Аварія сталася на розі вулиць Канатної і Великій Арнаутській.

    Повідомляється, що Ольга Богомолець сиділа на пасажирському сидінні попереду. В її автомобіль врізався старенький ВАЗ - з того боку, де сиділа Ольга Богомолець.

    «У неї травмовано праве плече і права нога», - йдеться в повідомленні.

    «Звичайне ДТП на нерегульованому перехресті», - розповів виданню «Пушкинская» представник «Одеської політичної платформи» Ігор Бичков.

    З цим об'єднанням Богомолець сьогодні провела зустріч. Саме після неї і сталася аварія.

    Офіційно команда політика інцидент не підтвердила і не спростувала.

    «Поки не коментуємо», - заявила прес-секретар Ольги Богомолець.

    Нагадаємо, 10 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата від БПП Ольгу Богомолець кандидатом у президенти на вибори 31 березня.

    Кампанія з виборів президента України стартувала 31 грудня 2018 року. Висування кандидатів політичними партіями або шляхом самовисування та подання кандидатами документів до ЦВК триватиме до 3 лютого 2019 року. Перед поданням до Центрвиборчкому документів кандидат або партія, що його висунула, має внести грошову заставу у розмірі 2,5 млн грн.

    Реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно.

    Президентські вибори призначено на 31 березня 2019 року.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    ЦВК ДТП ЗМІ вибори Одеса політика автомобіль аварія Ольга Богомолец
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