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На митниці виявлено 720 тонн м’яса з Білорусі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На митниці виявлено 720 тонн м’яса з Білорусі (фото)
Після завершення експертизи на якість м'ясо буде направлено на потреби Збройних сил України
ДБР

Орієнтовна вартість м’яса складає понад $3,6 млн

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва обласної прокуратури виявили на Одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тоннами замороженого м’яса білоруського виробництва довготривалого терміну зберігання. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Встановлено, що продукція була завезена на територію України в режимі «транзит» ще до 24 лютого і вже планувалася для подальшого переправлення далі за кордон.

Однак, після початку широкомасштабної агресії Росії, рефрижератори залишились на митниці і їхній подальший рух був заблокований. Увесь цей час товар зберігався на приватному терміналі. Посадовці митниці нічого не зробили аби встановленим порядком своєчасно передати виявлений товар країни-посібника агресора уповноваженим органам України.

Орієнтовна вартість м’яса складає понад $3,6 млн. Наразі м'ясо вилучено. Після завершення експертизи на якість воно буде направлено на потреби Збройних Сил України.

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Слідчі дії тривають. Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які своєчасно не вжили жодних необхідних заходів.

Раніше Державне бюро розслідувань провело «ревізію» прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Теги: Україна окупанти росія ДБР війна

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