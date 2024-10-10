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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 26 хвилин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 26 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам населених пунктів, де була оголошена повітряна тривога, можна залишати укриття

Сьогодні, 10 жовтня о 12:08 у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу.  О 12:33 пролунав сигнал відбою. Загалом тривога тривала 26 хвилин.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено через загрозу балістики з півдня. 

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні Повітряних сил України. 

Станом на 12:10 мапа повітряних тривог мала такий вигляд: 

Офіційна карта повітряних тривог в Україні
Офіційна карта повітряних тривог в Україні
скриншот карти

Нагадаємо, загроза застосування «Калібрів» не зникла, адже росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії, за допомогою яких можуть завдати удару по регіонах України. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ) в Telegram. Так, станом на 06:00 в акваторії Чорного моря перебувало два російських кораблі. Обидва судна є носіями крилатих ракет типу «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

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Теги: Україна тривога

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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 26 хвилин
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