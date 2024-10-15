У ВМС проінформували, скільки ракетоносіїв РФ вивела в Чорне море

У ВМС розповіли, яка ситуація з ворожими кораблями в Чорному морі

Росіяни утримують в морі ракетоносії, які озброєні ракетами типу «Калібр»

На 06:00 15 жовтня Російська Федерація посилила свою присутність у Чорному морі, збільшивши кількість кораблів. Зокрема, військові зафіксували три судна, серед яких два є ракетоносіями, здатними здійснити загальний залп до восьми ракет «Калібр». Про це інформують Військово-морські сили України.

В акваторії Азовського моря сьогодні, як і в попередні дні, жодних кораблів немає. Водночас у Середземному морі помічено теж 3 судна, 2 з яких є носіями крилатих ракет типу «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

Фото: ВМС України

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.



Військові наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, флот Російської Федерації більше не може впливати на хід бойових дій в Україні. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Раніше стало відомо, що президент країни-окупанта Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Раніше у війні Україна отримала тріумфальну перемогу у Чорному морі. На дно пішов крейсер «Москва». Нині вже велика частина кораблів ворожого флоту виведена з ладу або знищена.