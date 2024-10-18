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СБУ затримала зрадників, які «зливали» РФ розташування стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці

Степан Гафтко
glavcom.ua
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СБУ затримала зрадників, які «зливали» РФ розташування стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці
СБУ затримала чергових агентів РФ
фото з відкритих джерел

Троє агентів ФСБ працювали на Донеччині та в Одесі

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка розвідувала локації Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

«За результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм», – йдеться у повідомленні відомства.

У СБУ повідомили, що за вказівкою ФСБ затримані здійснювали таємне спостереження за ключовими залізничними станціями, які використовуються для транспортування важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Крім того, агента з Донеччини отримала завдання виявити позиції українських військ, які обороняються на Краматорському напрямку. Для цього жінка відвідувала населені пункти поблизу лінії фронту і питала місцевих мешканців про розвідувальну інформацію під час звичайних бесід.

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СБУ затримала агентів ФСБ
Фото: СБУ

Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантів та затримали їх за місцем проживання. При обшуках в агентів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом особам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Дії третього фігуранта кваліфіковані за частиною 3 статті 114-2 (несанкціоноване розголошення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, у умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Усі троє наразі утримуються під вартою. Їм загрожує покарання від 12 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101. 

До слова, Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України затримала подружню пару та їхнього спільника, які збирали й передавали російському ГРУ інформацію про місця розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України на правобережжі Херсонської області. 

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Теги: жінка озброєння державна зрада фронт рашизм зрада СБУ війна

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