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Україна воює з трьома країнами – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна воює з трьома країнами – президент
Зеленський представляє План перемоги у Раді
фото: скріншот з відео

Зеленський заявив, що КНДР фактично взяла участь у війні проти України на стороні Росії

Розвідка фіксує не лише передачу озброєння Росії з Північної Кореї, але й людей: це працівники для російських заводів та особовий склад для армії окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

Зеленський заявив, що КНДР фактично взяла участь у війні проти України на стороні Росії.

Президент додав, що всі бачать як іранський режим допомагає російському диктатору Володимиру Путіну та співпрацю Китаю з РФ. За його словами, Пекін, попри свої заяви, утримується від того, щоб зупинити Росію.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Також Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо партнери України підтримають план перемоги України війна може закінчитися не пізніше наступного року. 

До слова, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

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Теги: росія ЗСУ Іран війна Північна Корея Володимир Зеленський Україна перемога

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