Порятунок Куяльника: курорт планують наповнити прісною водою з Хаджибейського лиману

Коли саме почнуть наповнювати Куяльник прісною водою, поки не зазначають

Куяльницький лиман вже балансує на межі висихання

В Одеській облдержадміністрації готують звернення до Кабміну з проханням розглянути питання порятунку одного з перших курортів Одеси Куяльницького лиману

Річка Великий Куяльник, яка живить лиман, потерпає від посухи та відсутності нормального стоку, повідомляє УСИ.

«Проблема в тому що лиман потребує надходження прісної води, а не морської, і в об’ємі 15–17 мільйонів кубометрів. Надходження морської води є надзвичайним заходом і воно не повинно відбуватись постійно», — заявив в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Олексій Повар.

Коли саме почнуть наповнювати Куяльник прісною водою, поки не зазначають. Наразі потрібно провести моніторинг стану лиману. На це з обласного бюджету виділили 2,2 мільйони гривень.

Зазначимо, вже наприкінці осені знову постане питання запуску морської води. Адже запропоновані заходи неможливо втілити в життя швидко, а Куяльницький лиман вже балансує на межі висихання.

Нагадаємо, на лимани Одещини прилетіли тисячі птахів.