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    Весняна міграція птахів: на лимани Одещини прилетіли тисячі птахів

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    Найбільше зараз качок і диких гусей різних видів&nbsp; - Весняна міграція птахів: на лимани Одещини прилетіли тисячі птахів
    Найбільше зараз качок і диких гусей різних видів 
    фото: Fаcebook

    Є птахи, які зимували тут, а зараз відлітають

    Уже кілька тижнів над Тузловськими лиманами в Національному природному парку в Одеській області проходить весняна міграція птахів.

    Про це повідомив заступник директора Нацпарку «Тузловські лимани», біолог Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, одночасно на лиманах зібралося понад 30 тисяч птахів різних видів.

    «Це і сірі чаплі на великій висоті, це різні види куликів – турухтан, травник і великий уліт; чайки, шилоклювки, лиски, погониші й інші. Це і різні види горобцеподібних – зорянка, біла плиска, горихвістка чорна та інші. Але найбільше зараз качок і диких гусей різних видів », – зазначив учений.

    За словами Івана Русева, багато птахів використовують Тузловські лимани як «транзитний вокзал», проте є і зимували тут види, які зараз відлітають, і ті, які залишаться тут до осені.

    «Це білолобі гуси, червоношиї казарки, лебеді-кликуни, малі лебеді, які зимували у нас. А найбільш колоритні – пелікани – вже прилетіли і за ними можна спостерігати з ранку до вечора », – додав Русев.

    Нагадаємо, рідкісні птахи прилетіли в заповідник Одеської області наприкінці зими.

    Теги: Одеса птахи Заповідники
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