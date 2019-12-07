Пожежа в Одесі. Поліція встановила підозрюваних у трагедії в коледжі



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В ході подальшого розслідування підозрюваних може стати більше

У кримінальному провадженні за фактом пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу готуються підозри двом особам.

Про це 7 грудня під час зустрічі з журналістами повідомив заступник начальника ГУНП – начальник Слідчого управління Сергій Шайхет, інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

«На даний час органами досудового розслідування допитано понад 150 осіб, призначено понад два десятки судових експертиз. Починаючи з 5 грудня, безперервно триває огляд місця події. Під час огляду безпосередньо місця пожежі було виявлено чотири тіла, два з яких родичі впізнали. Інші дві особи наразі не впізнані, тіла направлені на СМЕ. Поки що, за результатами вже проведених слідчих дій, готується повідомлення про підозри двом особам. У найкоротший термін вони будуть направлені до прокуратури Одеської області та після погодження повідомлені самим підозрюваним», – повідомив Шайхет.

Однак, за його словами, це лише попередні результати. В ході подальшого розслідування підозрюваних може стати більше.

Як повідомлялося, за фактом пожежі в одеському коледжі поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Повідомлялося також, що поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

Як повідомив раніше заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький, одне з виявлених у п’ятницю тіл належить чоловікові.

Нагадаємо, першою жертвою пожежі у коледжі стала 16-річна студентка Ксенія Бабенко, яка вистрибнула з вікна.

Другою жертвою стала викладачка коледжу Ганна Бортюк, яка до останнього виводила дітей з палаючої будівлі. Жінка загинула через отруєння продуктами горіння.

Усього у пожежі постраждало ще 30 людей, їх вдалося врятувати.

Рятувальники застосовують спецтехніку, щоб зрізати звисаючі конструкції – вони можуть травмувати пожежників, які розбирають завали на першому і другому поверхах будівлі через віконні отвори.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.