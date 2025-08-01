Прибирають тракторами: пляжі Одещини накрило водоростями

У деяких випадках прибирати водорості доводиться навіть тракторами, однак відпочивальників не турбує ця проблема, вони продовжують купатись

Після штормового вітру та високих хвиль, які вирували на узбережжі Одещини нещодавно, берегову смугу Одеси засипало тоннами водоростей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Думську».

На пляжах Одеси велика кількість водоростей фото: Думская

Водорості вкрили пляжі Одеси фото: Думская

Кореспонденти видання зазначають, що на пляжах утворилися цілі гори зеленої маси. Через них відпочивальникам важко пройти до моря – вони буквально проривають собі дорогу.

Зараз курортний сезон в розпалі, й бажаючих скупатись через проблему не меншає. Тому багато людей спокійно ставляться до проблеми.

В мережі відпочивальники діляться фотографіями водоростей. В коментарях люди розповідають про їх користь, вказуючи на велику кількість йоду у складі.

Водорості вкрили пляжі Одеси фото: Telegram-канал

Місцеві мешканці додають, що водорості прибирають працівники пляжу. Однак в деяких випадках до роботи доводиться залучати навіть трактори.

Водорості приходиться прибирати навіть тракторами фото: Тelegram-канал

Нагадаємо, що наразі в Одеській області доступні для відвідувачів 29 пляжних зон, однак після необхідних перевірок можуть бути відкриті додаткові локації.

В Одесі функціонують пляжі «Ітака», «Буфет» на Малому Фонтані, «Гранд Петтін», «Куба», «Калетон», «Сігал Біч», «Паблік», «Андерхілл», «Ліберті», «Ібіца», «Варадеро», «Кораблик», «Ківі», «Кокос», «Кокос-Курортний», п'ять ділянок «Соло Біч», «Ланжерон», дві зони між траверсами №14 і №15 пляжу «Золотий берег», муніципальний пляж для людей з інвалідністю на 11 станції Великого Фонтану, муніципальні пляжі «Чайка» та «Курортний» та інклюзивний пляж «Безмеж».

Зазначимо, що попри обстріли Одеси та рекомендації утриматись від купання в морі через загрозу ворожих мін, українці все одно їдуть на відпочинок в Одесу. Тому «Главком» досліджував вартість подобової оренди квартир біля моря. Зокрема, вартість найдешевшої квартири за добу складає 1000 грн – таку суму доведеться викласти за близькість до пляжу Ланжерон.

Слід зазначити, що подібна проблема існує і в Іспанії. Тонни водоростей заполонили пляжі країни.