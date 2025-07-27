Одеса в густому диму після атаки дронів

В Одесі пролунали вибухи. Працювали системи ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

Місцеві пабліки зауважують, що Одеса в густому диму після атаки дронів.

Зокрема, у мережі з'явилися відео, як російські дрони атакували Одесу, коли на пляжах відпочивали люди.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого постраждали люди.