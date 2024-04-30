В Одесі прогриміли потужні вибухи

О 23:27 в Одесі розпочалася повітряна тривога

30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!».

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Об 23:46 пролунали повторні вибухи.

До слова, зранку 30 квітня росіяни здійснили атаку на Харків. Внаслідок атаки дев’ять людей поранено та одна людина загинула. Загиблий – 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення.