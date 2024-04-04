Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані

Класичний літак Cessna 172 може перевезти вантаж вагою пів тонни на відстань понад 1120 кілометрів

2 квітня у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод. По ньому могли вдарити легкомоторним літаком на дистанційному керуванні, начиненим вибухівкою. Про це повідомляє Forbes.

У публікації зазначається, що для удару по заводу у Татарстані Україна могла обладнати легкомоторний літак типу Cessna пультами дистанційного керування, начинити вибухівкою і запустити за 965 км.

Forbes пише, що судячи із сили вибуху, можна говорити про приблизний розмір вибухівки. Класичний літак Cessna 172 може перевезти вантаж вагою пів тонни на відстань понад 1120 кілометрів.

Зокрема видання зазначає, що «українські інженери розробили щонайменше 16 різних типів ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності – і, ймовірно, із супутниковим керуванням і GPS-наведенням».

Нагадаємо, що два дні тому у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.

Зокрема представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що для ударів по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного виробництва.

Представник розвідки не пояснив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території РФ, які знаходяться на відстані понад 1000 км від України, але запевнив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів «розвивається дуже динамічно».

Згодом Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані. Він вважає, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ.

До відома, у місті Єлабуг російська влада організувала масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії.