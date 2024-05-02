Руйнівні повені в Кенії: кількість загиблих зросла до 181

У муніципалітеті Кітенгела, що за 33 кілометри від столиці Найробі, співробітники Червоного Хреста допомагали рятувати мешканців затоплених будинків

До пошуків загиблих долучаються військові зі службовими собаками

У Кенії спостерігаються повені та зсуви ґрунту, спричинені сильними дощами, що тривають вже два місяці. Природні катаклізми забрали життя 181 особи. Про це повідомляє Reuters.

У місті Май Махіу, де щонайменше 48 людей загинули внаслідок повеней 29 квітня, у середу з-під уламків витягнули два тіла, повідомив Фелікс Майо, регіональний менеджер Червоного Хреста Кенії. Він зазначив, що до пошуків загиблих долучилися військові зі службовими собаками.

фото: Reuters

Раніше речник уряду Ісаак Мваура заявив, що загальна кількість загиблих унаслідок стихії у країні зросла до 179 осіб.

фото: Reuters

Крім цього, у муніципалітеті Кітенгела, що за 33 кілометри від столиці Найробі, співробітники Червоного Хреста допомагали рятувати мешканців затоплених будинків, а також туристів, які опинилися заблокованими у таборах у місті Нарок.

фото: Reuters

Національне управління автомобільних доріг Кенії повідомило, що через повені закрило ділянку шосе, яке веде до міста, та ще принаймні три дороги в інших регіонах.

Масшабні зливи та повені цьої весни спостерігалися на більшості континентів. Вода у провінції Гуандун на півдні Китаю досягла рекордного за 50 років рівня через сезон дощів, що обернувся масштабними зливами. Під загрозою 127 млн людей, інфраструктура та економіка ключового комерційного та виробничого центру країни.

До слова, уряд Об'єднаних Арабських Еміратів схвалив виділення приблизно $544,6 млн (2 млрд дирхамів) на відшкодування збитків, завданих житловим будинкам під час недавніх злив.