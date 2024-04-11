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У Липецькій області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Липецькій області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
Пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна
фото: Ігор Артамонов/Telegram

Пожежа спалахнула в терапевтичному корпусі недобудованої лікарні

У ніч на 11 квітня у Липецькій області Росії було оголошено загрозу атаки безпілотників у регіоні. Дрон нібито впав дрона на недобудовану лікарню, що спричинило пожежу. Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

За його словами, відбулося падіння БПЛА на будівлю недобудованої центральної районної лікарні, зокрема на терапевтичний корпус. Унаслідок чого спалахнула пожежа.

«Вогонь загасили. Пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна. Жертв та постраждалих немає», – розповідає губернатор.

Він додав, що на місці перебувають оперативні служби. Крім того в регіоні зберігається «жовтий рівень загрози».

Нагадаємо, у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр, є пошкодження, постраждалих немає.

Раніше у Росії у Морозовську Ростовської області пролунала серія вибухів. Ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром. Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків безпілотників та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі.

4 квітня безпілотники атакували російське місто Курськ. Внаслідок чого виникла пожежа.  РФ заявляє, що є попадання у житловий будинок. Також пожежа у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Теги: пожежа росіяни росія безпілотник

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