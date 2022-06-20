  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Ракетний удар по Одещині: є поранені
рус
    Новини

    Ракетний удар по Одещині: є поранені

    Окупанти випустили по півдню України&nbsp;ракети типу &laquo;Онікс&raquo; - Ракетний удар по Одещині: є поранені
    Окупанти випустили по півдню України ракети типу «Онікс»
    фото з відкритих джерел

    В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів продовольчий склад

    Внаслідок ворожих ракетних ударів по Одещині 20 червня є поранені. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    «Вночі та протягом дня противник здійснив ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, на жаль, є і поранені», – сказав він.

    Нагадаємо, 20 червня російські війська протягом трьох годин запустили по півдню України 14 ракет, намагаючись обстріляти одразу декілька районів. Зокрема, окупанти стріляли по Очакову, гирлу річки Дунай, Білгород-Дністровському району Одеської області та по самій Одесі.

    В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв. м оперативно ліквідована рятувальниками.

    Повідомлялося, що постраждалих серед цивільного населення немає.

    Збройним силам України вдалося збити ракети над Одещиною.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ракетний удар по Одещині: є поранені