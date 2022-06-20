Ракетний удар по Одещині: є поранені

В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів продовольчий склад

Внаслідок ворожих ракетних ударів по Одещині 20 червня є поранені. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Вночі та протягом дня противник здійснив ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, на жаль, є і поранені», – сказав він.

Нагадаємо, 20 червня російські війська протягом трьох годин запустили по півдню України 14 ракет, намагаючись обстріляти одразу декілька районів. Зокрема, окупанти стріляли по Очакову, гирлу річки Дунай, Білгород-Дністровському району Одеської області та по самій Одесі.

В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв. м оперативно ліквідована рятувальниками.

Повідомлялося, що постраждалих серед цивільного населення немає.

Збройним силам України вдалося збити ракети над Одещиною.