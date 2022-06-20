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    В Одесі знову лунають вибухи – ЗМІ

    В Одесі знову лунають вибухи – ЗМІ
    фото: Суспільне

    Місцеві телеграм-канали пишуть, що, можливо, були «прильоти»

    Мешканці Одеси повідомляють, що у місті знову пролунали вибухи. Одразу після цього на території Одеської області прозвучали сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

    Жителям Одеси та області варто перебувати в укритті. Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

    Місцеві телеграм-канали пишуть, що, можливо, були «прильоти». Також, за даними ЗМІ, одну з ракет могли збити системи ППО. Чекаємо підтверджень або спростувань від місцевої влади.

    Зазначимо, що наразі сигнали про повітряну небезпеку прозвучали лише на Одещині. Тривога, окрім Одеської області, – на Луганщині.

    Як повідомлялося, російські загарбники в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. Збройним силам України вдалося збити ракети над регіоном.

    Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, зранку під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

    Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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    Теги: вибух росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі знову лунають вибухи – ЗМІ