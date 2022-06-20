В Одесі знову лунають вибухи – ЗМІ

Місцеві телеграм-канали пишуть, що, можливо, були «прильоти»

Мешканці Одеси повідомляють, що у місті знову пролунали вибухи. Одразу після цього на території Одеської області прозвучали сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Жителям Одеси та області варто перебувати в укритті. Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що, можливо, були «прильоти». Також, за даними ЗМІ, одну з ракет могли збити системи ППО. Чекаємо підтверджень або спростувань від місцевої влади.

Зазначимо, що наразі сигнали про повітряну небезпеку прозвучали лише на Одещині. Тривога, окрім Одеської області, – на Луганщині.

Як повідомлялося, російські загарбники в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. Збройним силам України вдалося збити ракети над регіоном.

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, зранку під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.